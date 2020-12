Andernach

Ende Juli wurde in Jockgrim im Kreis Germersheim die erste Notrufsäule an einem Badesee in Rheinland-Pfalz aufgestellt. Insgesamt planen die Björn-Steiger-Stiftung und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 25 solcher Säulen in dem Bundesland aufzustellen. Vier davon sollen auch in unserer Region installiert werden. Unter anderem am Lacher See, am Riedener Waldsee und in den Rheinanlagen in Andernach. Der Standort der vierten Säule ist noch nicht beschlossen. Bereits in den kommenden Tagen sollen die Notrufsäulen aufgestellt werden.