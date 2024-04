Plus Andernach

Diskussion über Hospiz in der Region: Förderverein Andernach Pellenz feiert 25-Jahre

Von Martin Ingenhoven

i Podiumsdiskussion zum Thema „Perspektiven eines stationären Hospizes“ mit Christian Greiner, Clemens Hoch, Cornelia Kaltenborn, Moderatorin Hedi Thelen, Thomas Dyong und Sebastian Busch. Foto: Martin Ingenhoven

„Ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu führen – bis zuletzt“– So lautet die wichtigste Botschaft der Hospizbewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen ein würdevolles Lebensende in möglichst gewohntem Umfeld zu ermöglichen. Vor 25 Jahren gründete sich der Förderverein Hospizbewegung Andernach- Pellenz. Dieser Tage hatte der Verein ins Bürgerhaus Miesenheim zu einer Podiumsdiskussion mit Gästen aus Landes- und Kommunalpolitik und der Medizin.