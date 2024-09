Plus Mayen Direktorenwechsel an der Hochschule in Mayen: Wo der Herzschlag der Verwaltung ist Von Birgit Pielen i s ist ein besonderer Tag an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Innenminister Michael Ebling (Mitte) verabschiedet Direktor Klaus Weisbrod und begrüßt Nachfolgerin Alice Schmidt. Foto: Angélique Fuhrmann HöV/ZVS An der rheinland-pfälzischen Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen hat eine neue Ära begonnen: Der langjährige Direktor Klaus Weisbrod ist in den Ruhestand verabschiedet worden, seine Nachfolgerin Alice Schmidt ins Amt eingeführt worden. Diese Aufgabe hat Innenminister Michael Ebling (SPD) übernommen, denn das Rheinland-Pfalz ist der Träger der Hochschule. Lesezeit: 3 Minuten

Hier in Mayen werden in einem berufsintegrierten, dreijährigen Studium alle künftigen Beamtinnen und Beamten des – Achtung, Verwaltungsdeutsch – dritten Einstiegsamts in der Verwaltung ausgebildet. Hier also schlägt das Herz derer, die künftig in den Behörden arbeiten. 200 Gäste sind in die Aula der Hochschule nach Mayen gekommen, um dem besonderen ...