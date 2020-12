Andernach

Verwirrung herrschte in der zweiten Sitzung des Andernacher Digitalisierungsausschusses im Januar. Wenige Monate bevor sich die Stadt erklärtermaßen um eine Millionenförderung aus dem Bundesprogramm „Smart Cities“ bewerben will, sind gleich mehrere entscheidende Fragen offen: Um welche Phase des zweistufigen Fördermodells will man sich eigentlich bemühen? Wie soll eine Bürgerbeteiligung aussehen, mit der man die Andernacher an das Zukunftsthema Digitalisierung heranführen will? Und ist eine Bewerbung im Alleingang überhaupt sinnvoll, wenn man mit dem Kreis Mayen-Koblenz um denselben Fördertopf konkurriert?