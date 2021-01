Andernach

Auch 2021 begrüßte die Andernacher SPD die Genossen aus der Region zu ihrem Neujahrsempfang. Doch statt eines Besuchs auf dem vollen Geysir-Schiff musste diesmal alles etwas kleiner ausfallen. Der Neujahrsempfang fand Corona-bedingt in einem Studio ohne Zuschauer und mit Abstandsregeln statt und wurde per Livestream übertragen. So war es auch kein Wunder, dass die Corona-Pandemie das beherrschende Thema an diesem Tag war.