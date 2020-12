Kreis MYK

Seit September ist klar: Der Landkreis Mayen-Koblenz darf als eine von deutschlandweit 32 Kommunen am Smart-Cities-Förderprogramm des Bundesinnenministeriums teilnehmen. Insgesamt 17 Millionen Euro stehen nun in den kommenden sieben Jahren bereit, um digitale Strategien für das Leben der Zukunft zunächst zu entwickeln und dann auch zu erproben. Die wichtigsten Fragen, welche Chancen sich aus dem Projekt für den Landkreis ergeben und wie das Ganze ablaufen soll, hat unsere Zeitung in einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein, Hennig Schröder, diskutiert.