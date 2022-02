Mehr als 3,5 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in die kreiseigenen Schulen im Landkreis Mayen-Koblenz. In der Summe enthalten sind Erneuerungsmaßnahmen ebenso wie Mittel aus dem Bundesprogramm „Digital-Pakt 1“, mit dem die Schulen den Anschluss an die digitale Welt schaffen sollen. Auch wenn die Vorlagen von Verwaltungsseite mit guten Kostenschätzungen hinterlegt sind, stehen sie auf unsicherem Fundament. Das hat externe Gründe, wie im Kreisausschuss bekannt wurde.