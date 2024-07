Plus Kreis MYK Die Wartezimmer der Ärzte sind voll: Hochkonjunktur für Erkältungen Von Elvira Bell i Die Zahl der Kranken ist gerade ziemlich hoch, beobachten viele Menschen in ihrem Umfeld. Ärzte bestätigen dies. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Christin Klose Die Anzahl der Krankschreibungen befindet sich derzeit auf einem Höchstand. Ärzte aus Rieden, Oberfell, Ettringen und Koblenz erklären im Gespräch mit unserer Zeitung woran das liegt. Auch der Frage, ob sich jüngere Menschen häufiger für arbeitsunfähig erklären lassen, gehen sie auf den Grund. Lesezeit: 3 Minuten

Husten, Schnupfen, grippaler Infekt und Co: Im Moment ist gefühlt jeder Zweite krank oder angeschlagen. Das schlägt sich auch in vielen Krankschreibungen nieder, und zwar schon seit Monaten. Einer Pressemitteilung der Kaufmännischen Krankenkasse zufolge bewegen sich die Krankschreibungen im ersten Halbjahr auf einem Höchststand. Auch in der Praxis des Allgemeinmediziners Christian ...