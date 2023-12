Unverhofft kommt – in diesem Fall zwar nicht allzu oft, aber unangemeldet: So ist die Verbandsgemeindeverwaltung in Mendig am 10. Juli mit einer unvermuteten Prüfung vonseiten des Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung konfrontiert worden. Das Ergebnis der Prüfung wird in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Mittwoch, 6. Dezember, um 18 Uhr, im Landgasthaus Silberdistel in Rieden vorgestellt.