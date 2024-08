Plus Plaidt

Die Pellenz feiert eine große Familienparty: So schön war das 39. Open Air

Von Elvira Bell

i Die Pellenz feiert eine große Familienparty Foto: Elvira Bell

Nach dem Grundsatz des Woodstock-Festivals „3 Days of Peace and Music“ verwandelt sich seit 1983 – mit Ausnahme der beiden Corona Jahre – am dritten Wochenende im August das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Noldensmühle in Plaidt in eine Pilgerstätte für Festivalkenner und solche, die es werden möchten. Pegasus, der Verein für Kunst, Kultur und Jugend, lädt zum „Pellenzer Open Air“. So auch am vergangenen Wochenende.