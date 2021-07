Die Nette flutet Miesenheim und Plaidt: 26 Senioren aus Altenheim gerettet

Das Hochwasser der Nette, das bereits Mittwochabend die Mayener Innenstadt überschwemmt hatte, bereitete auch vielen Anwohnern in Plaidt und Miesenheim sowie den Einsatzkräften eine höchst unruhige Nacht. Der Pegel Nettegut bei Miesenheim, der normalerweise bei etwa 0,50 Metern liegt, stieg am frühen Donnerstagmorgen innerhalb weniger Stunden dramatisch auf den höchsten jemals gemessenen Stand von 3,53 Metern an. Dutzende Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren der Region sowie des DRK waren ab 3 Uhr morgens im Dauereinsatz.