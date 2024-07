Plus Andernach Die MS Experimenta kommt – Schwimmende Wissenswelt steuert Andernach an i Die MS Experimenta tourt durch vier Bundesländer und kommt auch nach Andernach. Foto: experimenta gGmbH/Timo Haberl Mitmachstationen, spannende Filme und Workshops zum Experimentieren: An Bord der MS Experimenta erwartet die ganze Familie ein einzigartiges Erlebnis. Lesezeit: 2 Minuten

Noch bis zum 10. November ist das Schiff von Deutschlands größtem Science Center auf Tour und steuert Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen an. Die MS Experimenta geht an insgesamt 25 Orten vor Anker und macht Wissenschaft und Technik spielerisch erlebbar. In Andernach macht das Schiff von Donnerstag, 25., bis Montag, ...