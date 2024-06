Plus Miesenheim Die Miesenheimer Künstlerin Karin Luithlen sprüht vor Energie: Acrylmalereien üben eine gewisse Magie aus Von Elvira Bell i Karin Luithlen lebt und arbeitet auf Gut Nettehammer in dem Andernacher Stadtteil Miesenheim. Foto: Elvira Bell Die Künstlerin und Dozentin Karin Luithlen, die auf dem Gut Nettehammer – einem historischen Juwel – lebt und arbeitet, hat eine fast schon als magisch zu bezeichnende Ausstrahlung. Und auch ihre ausdrucksstarken, teils großformatigen Acrylmalereien üben auf den Betrachter eine gewisse Magie aus. Ihre Bildsprache vermag den Betrachter zu faszinieren und die Fantasie zu beflügeln. Lesezeit: 2 Minuten

Bestes Beispiel hierfür ist ihr Werk „Gefangen“. Das Acrylbild zeigte eine Feder in der freien Natur. Diese ist an einer rustikalen Baumrinde von einem Stacheldraht umwickelt und somit gefangen. Aber auch Menschen und ihre Beziehungen spornen Karin Luithlen immer wieder dazu an, Empfindungen, die den Kunstkenner berühren, auf die Leinwand ...