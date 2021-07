Die Kunst als „Waffe“: Ohne Worte Besonderes ausdrücken

Kunst wird häufig als etwas universell Menschliches bezeichnet, eine Sprache, die jeder trotz Sprachbarrieren versteht. Auch der aus dem Iran stammende Mohammad Taherinia, der 2015 nach Deutschland kam, möchte auch ohne Worte mit seinen Kunstwerken etwas ganz Besonderes ausdrücken. Etwas, das jeder versteht. Einblicke gewährt Taherinia aber auch in seine Gefühle. Er sagt: „Alle Menschen sind aus dem gleichen Holz geschnitzt.“ Seine Gedanken und Erinnerungen, seine Dankbarkeit, aber auch seine Hoffnung bringt der Künstler auf vielfältige Art zum Ausdruck. Der gelernte Friseur schnitzt all das, was ihn bewegt, in Holz, verarbeitet es in hartem, heimischem Basalt oder bringt es in Schwarz-Weiß, aber seit einigen Monaten auch in bunten Farben auf Papier oder auf die Leinwand. Aktuell stellt Mo T., wie sich der seit einigen Jahren in Mayen lebende Künstler nennt, in der Stehbach Galerie von Richard Frensch im Alten Arresthaus 87 seine Exponate aus.