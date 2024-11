Plus Mayen

Die fünfte Jahreszeit kann kommen: Mayen hat einen neuen Kinderprinzen

Von Elvira Bell

i Prinz Florian I. (Thielen) wird von seiner Kindergarde, bestehend aus acht Jungs und zwei Mädchen, begleitetet. Dies sind von der Jungen Alten Großen Finn Alheit und Fabian Gasper, von der Alten Großen Samuel Flinsch, von der Prinzengarde Henri Albrecht und von den Blauen Funken Cody Zilliken, Zoe Metzdorf, Jan Hastrich, Raphael Tryba, Isabel Tryba und Tim Trescher. Fotos: Elvira Bell Foto: Elvira Bell

Mia fäieren Faasenacht en Maye – und zwar mit Pauken, Trompeten und einer ordentlichen Portion „Mayen Mayoh“. In wenigen Tagen beginnt sie offiziell – die fünfte Jahreszeit. Die Alte Große Mayener Karnevalsgesellschaft hat in diesem Jahr gemeinsam mit allen Korporationen karnevalistisch gesehen in unserer Region noch vor dem 11. November zweifelsohne die Nase vorn. Am Samstagabend galt es, ein Prinzenpaar zu verabschieden und neue designierte Tollitäten, begleitet von rührenden Reden und Sessionsliedern, zu begrüßen. Viele Jecken waren in die Halle 129 gekommen.