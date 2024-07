Plus Mayen

Die Bienen machen sich stadtfein: Zweite Auflage des Bee(a)ts-Festivals und des Bee Days in Mayen

Von Angelika Koch

i In der Mayener Innenstadt war am Wochenende jede Menge los. Foto: Angelika Koch

Für die einen war es ein kunterbuntes Event auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone, für die anderen ein interessanter Tag der offenen Tür am Netteufer. Ganz gleich, ob Bee(a)ts-Festival in der City oder Bee Day im parkähnlichen Areal, die fleißigen Honigproduzentinnen standen auf jeden Fall im Mittelpunkt, und gaben sich rund ums Fachzentrum gänzlich unbeeindruckt vom menschlichen Trubel.