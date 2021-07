Die Aufräumarbeiten laufen, die Hilfsbereitschaft ist groß: Hochwasser beschäftigt die Menschen in Andernach und der Pellenz

Der Pegelstand der Nette sinkt seit Donnerstagmittag rapide, während der Rheinpegel bei Andernach im Laufe des Freitags glücklicherweise nicht ganz so dramatisch stieg, wie es vor wenigen Tagen noch zu befürchten war. Zum Wochenende hin wird klar: Die Region Andernach ist in Sachen Hochwasser und Starkregen mit einem blauen Auge davongekommen – und dass, obwohl der Nettepegel zwischenzeitig einen Rekordwert von 3,53 Metern erreichte. Unsere Zeitung gibt einen Überblick über die aktuelle Lage, die bekannten Schäden und die große Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region zugunsten der Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.