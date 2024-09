Plus VG Mendig Die Alarmierung wird digital: VG Mendig übergibt Meldeempfänger an die Feuerwehren i Die VG Mendig hat Digitale Meldeempfänger an ihre Feuerwehren ausgegeben. Foto: VG Mendig/Stefan Pauly Die Verbandsgemeinde Mendig hat seine Feuerwehrfrauen und -männer als erste Kommune im Landkreis Mayen-Koblenz komplett mit Digitalen Meldeempfängern (DME) ausgestattet. Das teilt die VG in einer Pressemitteilung mit. Lesezeit: 1 Minute

Bürgermeister Jörg Lempertz übergab die modernen Alarmierungsmittel gemeinsam mit Christopher Wittig, Leiter des für die Feuerwehr zuständigen Fachbereichs und Wehrleiter Stephan Schülle, an die Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehren. Die VG hat insgesamt 200 DME angeschafft. Davon werden 170 an Wehrleute, die in den Wehren der VG aktiv sind, ausgehändigt. Die ...