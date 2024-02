Plus Mayen Diamantene Hochzeit: Hildegard und Siegfried Schulz sind seit 60 Jahren ein Paar – Liebe auf den ersten Blick Hildegard und Siegfried Schulz haben vor Kurzem Diamantene Hochzeit gefeiert. Die RZ hat sich mit den beiden getroffen. Von Elvira Bell

„Wir haben unseren Ehrentag im kleinen Kreis zu Hause gefeiert“, berichtet Hildegard Schulz. Die gelernte Pelzmacherin war, nachdem die drei Kinder schon etwas größer waren, bei der Lebenshilfe in Mayen und später bis 2006 bei der Stadt Mayen beschäftigt. Kennengelernt hatten sich die beiden 1960 in einem Café in der ...