Plus Mayen Diamantene Hochzeit gefeiert: Agnes und Willibald Rosenzweig sind seit 60 Jahren verheiratet Von Elvira Bell i Agnes und Willibald Rosenzweig gehen seit sechs Jahrzehnten gemeinsamdurchs Leben. Foto: Elvira Bell Vor wenigen Tagen feierten Agnes und Willibald Rosenzweig, wohnhaft im Mayener Stadtteil Kürrenberg, das Fest der Diamantenen Hochzeit. Neben Familienmitgliedern und Freunden gratulierten auch Oberbürgermeister Dirk Meid und Sascha Flinsch, Ortsvorsteher von Kürrenberg, dem Ehepaar zu ihrem Ehrenjubiläum. Zudem überreichte der Stadtchef den beiden ein Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer. Lesezeit: 1 Minute

Vier Jahre nach dem Kennenlernen bei einer Tanzveranstaltung gaben sich die junge Frau aus Döttingen/Herresbach und der Kürrenberger am 21. August 1964 vor dem Standesbeamten in Mayen das Ja-Wort. Kurz vor Allerheiligen traten Agnes und Willibald Rosenzweig dann in der Pfarrkirche in Kürrenberg vor den Traualtar. „Damals hatten wir noch ...