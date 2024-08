DHL setzt auf Mayen: Neuer Paketshop ist eröffnet

Einen neuen Paketshop hat das Unternehmen DHL im Rewe-Markt Pauling, Habsburgring 74, in Mayen eröffnet. Geöffnet ist er montags bis samstags von 7 bis 21.45 Uhr. Er ist laut DHL-Pressemitteilung 88,5 Stunden in der Woche geöffnet.

Die DHL-Group weist in der Mitteilung darauf hin, dass mit solchen Partnerschaften mit Einkaufsmärkten für die Kunden – neben den Filialen, Pack- und Poststationen – durch die Paketshops neue Standorte geschaffen werden, an denen DHL-Pakete „schnell und problemlos eingeliefert werden können“. So könnten sich Kunden Pakete an den Shop schicken lassen, können Pakete versenden, Paket/Retouren-Label ausdrucken lassen und Paketabholung und Retoure teilnehmender Händler unverpackt abgeben. Im Internet sind unter www.postfinder.de alle DHL-Standorte zu finden. Geschäftsleute, die Interesse an einem DHL-Paketshop haben, können sich unter www.deutsche post.de/partner-werden informieren und bewerben. red