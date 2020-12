Mendig

Als die langjährigen Freunde Hedi Heuft und Georges Choix sich vor wenigen Tagen in Mendig vor Freude in die Arme schließen konnten, wurde so manche Erinnerung an frühere Begegnungen geweckt, und man ließ Anekdoten wieder lebendig werden. Und das kommt nicht von ungefähr. Seit 50 Jahren zieht es den mittlerweile fast 95-Jährigen im Rahmen der 1966 in Yerres besiegelten deutsch-französischen Städtepartnerschaft nach Mendig.