Der Wolf reißt weiter: Eine neue Bürgerinitiative fordert Schutz für Mensch und Tier

i Wird die Bevölkerung genügend über die Verbreitung des Wolfes informiert? Immerhin handelt es sich um ein gefährliches Raubtier, das sich hier ausbreitet. Foto: Sina Schuldt/picture alliance/dpa

Der Wolf breitet sich in Deutschland aus, auch in Rheinland-Pfalz. Weidetierhalter sind in großer Sorge. Die neue Bürgerinitiative wolfsfreie Dörfer in Eifel und Hunsrück macht deshalb mobil gegen das Raubtier und sagt: „Die politisch Verantwortlichen nehmen eine Gefährdung von Mensch und Tier billigend in Kauf.“