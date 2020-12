Kreis MYK

Werden auch in diesem Jahr am 5. und 6. Dezember nach Einbruch der Dunkelheit wieder Menschen im Gewand des Bischofs von Myra unterwegs sein, um die Kinder zu beschenken? So manch ein Nikolaus wird, wie eine kleine Umfrage unserer Zeitung ergab, wegen der Corona-Pandemie den Wunsch vieler Familien auf einen „Hausbesuch“ diesmal nicht erfüllen.