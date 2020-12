Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 08:06 Uhr

Mayen

Der nächste Vorfall im Kreisgebiet: Geldautomat in Mayen gesprengt

In der Nacht auf Freitag, gegen 4.23 Uhr, wurde in der Koblenzer Straße in Mayen ein Geldautomat von unbekannten Tätern gesprengt.