Plus Mayen Der Mann, den alle nur Ferd nennen: Seit 60 Jahren ist Johann Ferdinand Faber in Mayen aktiv Von Thomas Brost i Kürzlich feierten die Fabers, hier gratuliert von Oberbürgermeister Dirk Meid (rechts), das Fest ihrer Goldenen Hochzeit. Foto: Lea Faber/Stadtverwaltung In Mayen kennen ihn die meisten, und von seinem eigentlichen Vornamen ist nur die Kosevariante geläufig: Ferd. An vielen Brennpunkten hat der 74-Jährige seine Einsatzkraft unter Beweis gestellt, hat sich auf vielen Ebenen eingebracht – und dies seit genau 60 Jahren im Ehrenamt. Lesezeit: 3 Minuten

Ferdinand Faber hat eine lange Agenda mit Dingen, die er vorweisen kann. Dabei ist der Mann, der über Jahrzehnte in der Feuerwehr in vielen Funktionen seine Duftmarke hinterließ, bescheiden geblieben. Ferdinand Faber hat in diesem Jahr einiges zu feiern – und er macht für sich selbst einen Schnitt: Nach exakt ...