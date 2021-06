Es geht wieder los: Das Kulturamt der Stadt Andernach startet nach langer Pause den Kultursommer mit Livemusik, Getränken und einem Imbiss im Schlossgarten. Am Freitag, 18. Juni, spielt die Popcoverband One ab 18.30 Uhr Sounds und Songs der 1980er-Jahre bis heute. „Hier performt echte Stimmgewalt die größten Hits von Kate Bush bis Amy Winehouse, Depeche Mode bis hin zu Daft Punk“, so das Kulturamt.