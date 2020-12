Polch

Das Corona-Impfzentrum für den Landkreis Mayen-Koblenz steht in den Startlöchern: Sobald der Impfstoff da ist, kann in der Maifeldhalle in Polch geimpft werden. Voraussichtlich soll die Zulassung am 29. Dezember erfolgen. Einsatzbereitschaft kann das Impfzentrum aber schon ab heute melden.