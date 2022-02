Die Ortsgemeinde Kottenheim gibt ihren Plan auf, einen Teilabriss des Gebäudekomplexes in der Burgstraße 7 durchzuführen. Die Immobilie in Gemeindehand, die auch unter der Bezeichnung „Schmitz Backes“ bekannt ist, befindet sich bereits seit Längerem in einem baulich sehr schlechten Zustand. 2020 hatte der Rat daher entschieden, das marode Hauptgebäude und die Scheune abzubrechen und lediglich den in einem kleinen Anbau befindliche Backes zu erhalten.