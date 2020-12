Mayen

Arulandu Paulraj berichtet den Kindern der Ferienfreizeit von seiner Heimat Indien. Dort lebte er nämlich im ländlichen Alavidangan bevor er im Alter von 24 Jahren nach Deutschland zog, um in Vallendar Theologie zu studieren. Anschließend wurde er Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft Mayen. Doch die berufliche Reise des 43-Jährigen ist noch nicht zu Ende: Am 27. September wird durch den Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann zum Ständigen Diakon im Hauptberuf geweiht.