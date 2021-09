Mit einem eindringlichen Appell hat Landesarbeitsminister Alexander Schweitzer die Firmenleitung von Ontex aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen, um den Produktionsstandort Mayen zu retten. „Unsere Tür steht offen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, auch in Mainz“, sagte der Minister vor 200 demonstrierenden Mitarbeitern des Hygieneartikelherstellers.