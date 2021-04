Dem Plastik wird der Kampf angesagt: Kreis MYK soll ein Vorreiter bei Verringerung von Plastikmüll werden

Der Landkreis Mayen-Koblenz soll zum Vorreiter bei der Verringerung von Plastikmüll werden. Darauf zielte ein Antrag von CDU, Grünen und FDP ab, den der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat. Jetzt ist die Kreisverwaltung am Zug. Sie soll ein Konzept erarbeiten, wie die Menge des Plastikmülls im Kreis MYK reduziert werden kann. Das Konzept soll zudem die Regelungen berücksichtigen, die sich durch das neue Verpackungsgesetz ergeben, das voraussichtlich im Juli in Kraft tritt.