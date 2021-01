Andernach

In Andernach sollen sogenannte digitale Bienenkörbe entstehen. Dieses Projekt stand in der jüngsten Sitzung des Digitalisierungsausschusses auf der Tagesordnung, die als Videokonferenz stattfand. Das Vorhaben, das am Stadtgraben in räumlicher Nähe zur Essbaren Stadt und in Namedy installiert werden soll, nimmt bereits konkrete Formen an. Es stellt gewissermaßen die digitale Fortsetzung des Jungautorenprojekts „Moos und die Bienenranger“ (die Rhein-Zeitung berichtete) dar, bei dem sich Schüler des KSG mit dem Thema Bienensterben beschäftigten und im Oktober dazu ein Buch mit Bestsellerautor Stefan Gemmel veröffentlichten.