Plus Kruft Defekt an Transformator: Dutzende Krufter Haushalte stundenlang ohne Strom Von Martina Koch i Rund um den Bereich „Reuschenlay“ in Kruft blieb es in der Nacht auf Samstag stundenlang dunkel. Foto: Rico Rossival Es ist eine Situation, die Unbehagen auslöst: Nach einem heißen Sommertag fällt am späten Abend plötzlich der Strom aus. Die Betroffenen sitzen im Dunkeln und müssen sich zudem mit der bangen Frage beschäftigen, wie lange die Kühl- und Gefrierschränke bei den hohen Temperaturen noch in der Lage sind, die Vorräte frisch zu halten. Genau dies haben in der Nacht auf Samstag Dutzende Krufter erlebt. Lesezeit: 2 Minuten

Gegen 21.15 Uhr sei der Strom am Freitagabend auf einmal weg gewesen, berichtet einer der Betroffenen, der ungenannt bleiben will. Betroffen waren die Straße „Reuschenlay“ sowie die umliegenden Bereiche. Kurios: Die Straßenbeleuchtung funktionierte wie gewohnt, aber die Versorgung in den Häusern war unterbrochen. Bereits an den Tagen zuvor sei der ...