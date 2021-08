Mit einem Corona-bedingt reduzierten Programm begeht die Benediktinerabtei Maria Laach in diesem Jahr ihre Festwoche. Gefeiert werden das Patrozinium und das Kirchweihfest der Klosterkirche. Los geht es am Maria-Himmelfahrts-Wochenende, 14. und 15. August – unter anderem mit Konzerten der Cappella Lacensis. Schlusspunkte der Festwoche sind das Pontifikalamt und die Pontifikalvesper zum Kirchweihfest am Dienstag, 24. August, um 10 und um 17.30 Uhr.