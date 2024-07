Das ist Zivilcourage: Zeuge rennt Ladendieb in Andernach hinterher

Das ist mal ein Zufall: Polizisten sind in der Nähe, als ein Ladendieb samt Beute an ihnen vorbeisprintet. Ein Zeuge hat bereits die Verfolgung aufgenommen.

Anzeige

Am Samstag um die Mittagszeit hielten sich Polizeibeamte auf dem Parkplatz am Kaufland in Andernach wegen einer Unfallaufnahme auf. Dabei fiel ihnen plötzlich ein Mann auf, der im Vollsprint über den Parkplatz lief. Dicht dahinter folgte ein zweiter Mann, der den Beamten noch zurief, der Flüchtende habe bei Netto geklaut.

Die Polizisten eilten nun ebenfalls hinterher und konnten einen 31-jährigen Mann, der aus dem Hunsrückkreis stammt, fassen. Und tatsächlich: Sie fanden das Diebesgut bei ihm.

Ein großes Dankeschön der Beamten galt anschließend dem Zeugen, der viel Zivilcourage und Einsatz bei der Verfolgung des Täters gezeigt hatte. Auch die Netto-Filiale zeigte sich erkenntlich.