Mayen

Die Stadt Mayen geht in Sachen Ehrenamt neue Wege: Am Dienstag wurde im Sitzungssaal im Mayener Rathaus die rheinland-pfälzische Initiative „Ich bin dabei!“ einer großen Zahl an Interessierten vorgestellt. Der von Ministerpräsidentin Malu Dreyer Beauftragte für ehrenamtliches Engagement, Bernhard Nacke, gab wichtige Informationen zu den gesteckten Zielen der Initiative und erklärte, wie diese in den kommenden Wochen umgesetzt werden können.