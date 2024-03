Plus Kreis MYK

Dank Qualifizierung fit für Arbeitsmarkt der Zukunft – Arbeitsagentur lädt zu kostenlosen Workshops ein

i Die BBiE der Agentur für Arbeit bietet vom 19. bis 22. virtuelle Workshops an. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Koall

Die Arbeitswelt verändert sich in nie gekanntem Tempo. Wer den Anschluss nicht verpassen will, muss bereit sein, sich immer wieder anzupassen. Das Team „Berufsberatung im Erwerbsleben“ (BBiE) der Agentur für Arbeit will sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer darin unterstützen, sich durch gezielte Qualifizierung von Beschäftigten auf die veränderten Anforderungen einzustellen.