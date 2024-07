Dank mehrerer Zeugenhinweise: In Polch gestohlener Transporter wieder aufgefunden

Anzeige

Wie die Polizei Mayen mitteilt, wurde am Freitag, 12. Juli, gegen 14 Uhr ein Geländefahrzeug der Marke John Deere Gator entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Laßportstraße 10 in Polch, ein unbekannter Täter starteten das Transportfahrzeug mit kleiner Ladefläche und fuhr entgegen der Fahrtrichtung der Weiherbornstraße davon.

Nachdem sich mehrere aufmerksame Bürger gemeldet hatten, konnte die Polizei am Sonntag vermelden, dass das entwendete Fahrzeug schon am Samstag auf einem Parkplatz in Landkern wieder aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen eingegangenen Hinweise.