Münstermaifeld

Dalmatiner, Krokodile, dann wieder Pferde, Protagonisten aus Rudyard Kiplings „Das Dschungelbuch“ oder einfach nur aufmunternde Sprüche haben den Straßenzug rund um das Kurfürst-Balduin-Gymnasium in eine farbenfrohe Street-Art-Galerie verwandelt. Ein scharfer Kontrast zum grauen Januarhimmel und der Tristesse des verwaisten Schulhofs. Katharina Hommes wartet bereits an der Sporthalle. Die 19-Jährige gehört zum aktuellen Abschlussjahrgang und gibt unserer Zeitung einen Einblick in das laufende Abitur, das in diesem Jahr so ganz anders ist, als ursprünglich einmal geplant.