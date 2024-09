Plus Mendig Daniel Kemish bei „Sagenhaft musikalisch“: Nashville-Sound im Mendiger Hummershof Von Elvira Bell i Daniel Kemish (Mitte) und seine Bandmitglieder Paulo und Tescio brachten den Nashville-Sound in den Hummeshof. Zu hören waren durchweg Eigenkompositionen der bisher erschienen drei Alben sowie zwei brandneue Songs. Foto: VG-Verwaltung Mendig/Stefan Pauly Unter dem Motto „Sagenhaft musikalisch“ veranstaltet die Vulkanregion Laacher See seit einigen Jahren eine Konzertreihe mit international bedeutenden Musikern. Im Hummershof von Rita Berresheim in Mendig spielte jetzt Daniel Kemish mit seiner Band. Lesezeit: 2 Minuten

Der in Großbritannien geborene Songwriter, Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Daniel Kemish, der zeitweise in seiner Wahlheimat Portugal aufgewachsen ist, überzeugte mit seiner Energie und seiner Herangehensweise an den amerikanischen Folk im Nashville-Sound. Mit seiner beeindruckend markanten Stimme und den vielen persönlichen Erlebnissen, von denen er während des lauen Sommerabends erzählte, ...