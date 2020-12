Andernach

Teils einschneidende Vorkehrungen hat die Stadt Andernach am Wochenende getroffen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von Montag, 16. März, an ist zum Beispiel der persönliche Kontakt mit dem Bürgerbüro, der Zulassungsstelle und den Fachämtern in der Stadtverwaltung nur noch nach Terminabsprache möglich. Aber auch andere Maßnahmen, bis hin zu Bestattungsfeiern, greifen ab sofort. „Für alle Maßnahmen ist das Verständnis der Bürger jetzt gefragt“, sagt Andernachs Pressesprecher Christoph Maurer.