Corona-Testzentrum in Polch eröffnet: kostenlose Termine im Fünf-Minuten-Rhythmus im Feuerwehrhaus

Die Verbandsgemeinde Maifeld hat im Feuerwehrhaus in Polch ein kommunales Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Kooperationspartner sind die beiden Polcher Apotheken (Schwanen-Apotheke Dr. Schlags und Apotheke am Markt) sowie die DRK-Ortsverbände Ochtendung und Polch.

Bürgerinnen und Bürger, die sich kostenlos testen lassen wollen, müssen sich vorher bei der Verbandsgemeindeverwaltung im Internet unter www.maifeld.de/ corona-infoseite oder telefonisch unter 02654/940 20 anmelden. Ganz wichtig: Nur symptomfreie Personen dürfen getestet werden und nur Erwachsene beziehungsweise Jugendliche ab zwölf Jahren.

Nur fünf Minuten für den Nasenabstrich

Nach einem gelungenen Probelauf konnte diese Woche der Testbetrieb „An der Alten Schule“ in Polch aufgenommen werden. Insgesamt nur fünf Minuten Zeit müssen eingerechnet werden für den Nasenabstrich mit Siemens Clinitest. Das Ergebnis des Antigenschnelltests auf Sars-CoV-2 samt Zertifikat gibt es bequem per E-Mail, es kann aber auch am Ort ausgedruckt werden. Gemäß den Beschlüssen der Bundesregierung werden die Kosten für Bürger mit gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland einmal wöchentlich vom Bund übernommen. Um das Risiko der Ansteckung für alle so gering wie möglich zu halten, wird darauf geachtet, dass sich am Testzentrum keine Menschenansammlungen bilden. Deshalb sollten Interessentinnen und Interessenten pünktlich zu ihrem Termin (und nicht früher) kommen. Freie Zeiten erfährt man direkt über das Internetportal. Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind wie folgt: dienstags von 7 bis 9 Uhr, mittwochs von 12 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr, donnerstags von 7 bis 9 und von 12 bis 14 Uhr, freitags von 7 bis 9 sowie von 18 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr.