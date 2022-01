Mayen

Corona-Protest in Mayen: 150 „Spaziergänger“ unterwegs

Nach dem behördlichen Verbot von sogenannten Spaziergängen in Koblenz und Andernach war man gespannt, ob Corona-Kritiker nicht allesamt nach Mayen ausweichen würden, wo solche Märsche unter den Corona-Auflagen erlaubt sind. Es kamen am Montagabend auch mehr Menschen als üblich, 150 an der Zahl, wie die Polizei mitteilt.