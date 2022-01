Nach dem behördlichen Verbot von sogenannten Spaziergängen in Koblenz und Andernach war man gespannt, ob Corona-Kritiker nicht allesamt nach Mayen ausweichen würden, wo solche Märsche unter den Corona-Auflagen erlaubt sind.

Es kamen am Montagabend auch mehr Menschen als üblich, 150 an der Zahl, wie die Polizei mitteilt. Das Mayener Ordnungsamt wies die Menschen darauf hin, sich an die Regeln zu halten. „Wir haben ein Auge auf Sie“, sagte dessen Leiter Jan Kröll.