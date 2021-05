Corona-Notbremse: Inzidenz lässt Schulöffnungen im Kreis ab Mittwoch zu

Nachdem die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete 7-Tage-Inzidenz im Kreis Mayen-Koblenz am Montag den fünften Werktag in Folge unter der maßgeblichen Notbremse-Grenze von 165 liegt, öffnen Schulen und Kitas in den Verbandsgemeinden Maifeld, Mendig, Pellenz, Rhein-Mosel, Vallendar und Vordereifel ab Mittwoch, 5. Mai, wieder für den Wechselunterricht und Regelbetrieb.

Bereits am Freitag war beschlossen worden, dass die strengeren Regelungen für die Städte Andernach, Bendorf und Mayen sowie die Verbandsgemeinde Weißenthurm wie geplant bis zum 12. Mai aufrechterhalten werden. In den dortigen Schulen ist bis dahin kein Präsenzunterricht und in den Kitas nur ein Notbetrieb möglich. Ausschlaggebend für die Entscheidung war die Infektionslage vor Ort, gerade auch in den jüngeren Altersgruppen, teilt die Kreisverwaltung mit. Grundsätzlich ist es kommunalen Verwaltungen möglich, über die Bundesnotbremse hinaus geltende strengere Regelungen zu treffen. red