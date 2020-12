Mayen

Das Mayener Freibad soll spätestens am 27. Juni öffnen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch einstimmig beschlossen. Allerdings könnte sich der Termin für die Öffnung des Nettebads noch verzögern, wenn nicht rechtzeitig alle Vorbereitungen getroffen werden können.