Kreis MYK/Koblenz

Gut eine Woche nach dem Start der Corona-Impfzentren ist die Zahl der vorgenommenen Impfungen noch durchaus überschaubar. So wurden in Koblenz in der ersten Woche gerade einmal 318 Impfdosen verabreicht. Mehr Impfstoff stand dort nicht zur Verfügung, wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Etwas höher liegt der Wert im Impfzentrum Polch. Dort sollen nach Auskunft der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz bis zum Ende dieser Woche immerhin 900 Impfungen vorgenommen werden.