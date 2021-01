Mayen

Im Seniorendomizil am Grubenfeld in Mayen ist es in den vergangenen Tagen zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigt die Kreisverwaltung auf Nachfrage. Demnach handele es sich bei dem Ausbruch um ein Infektionsgeschehen, wie es sich während der Corona-Pandemie auch schon in anderen vergleichbaren Pflegeeinrichtungen ereignet habe, heißt es aus dem Kreishaus.