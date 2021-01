Mayen

Der Corona-Ausbruch im Mayener Seniorendomizil am Grubenfeld ist schwerer als zunächst berichtet. Bereits Anfang Januar sind drei erkrankte Bewohner in der Einrichtung verstorben, zwei von ihnen unmittelbar an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Derzeit sind 28 der knapp 50 Bewohner Corona-positiv getestet, auch 13 Mitarbeiter sind infiziert. Sogar die Bundeswehr war am Seniorendomiziel schon im Einsatz. Das teilte Einrichtungsleiterin Yvonne Köhn am Freitag auf eine weitere Anfrage unserer Zeitung mit.